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Любомир Футорський у своєму блозі активно підіймав політичні та гостросоціальні теми, цікавився кулінарією, автомобілями та музикою. Останній його допис на сторінці у Facebook був опублікований 27 січня.

Причина та обставини смерті Любомира Футорського поки що невідомі. У 2021 році також помер вокаліст “Мертвого півня”, двоюрідний брат Футорського Місько Барбара.

Друзі та колеги відреагували на смерть чоловіка.

Український автор-виконавець, рок-музикант Тарас Чубай написав: Найкращі пісні «Мертвого Півня» написав Любко Футор. Любомир Футорський. Світла Пам‘ять і Царство Небесне.. Шок і сум..”.

Військовий медик, лідер гурту “Бетон” Андрій Жолоб написав про Футорського:

“Вічно дебатуючий, конфліктний, але разом з тим такий впертий “Man from Dzyga”, “той грубий з Мертвого Півня”, “Любко, який завжди проти”. Вже колись іншим разом пограємо на ЛесПолах. Лети вільно, Любомир Футорський, вічна пам’ять”.

Гендиректорка Музею Києва Дар’я Попова у своєму дописі звернулася до покійного: “Твій голос в цьому “Поцілунку” назавжди залишиться з нами. Спочивай в Бозі, братику. Вдалого тобі переходу”.