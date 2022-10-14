Про це його особиста агентка Белінда Райт підтвердив у коментарі Deadline.
Найвідомішою роллю Колтрейна був доглядач Гоґвортсу Геґрід в серії фільмів про Гаррі Поттера. Він насолоджувався величезною популярністю після ролі, отримавши всесвітнє визнання.
Актор також зіграв незабутні ролі у таких фільмах, як “Черниці-утікачки”, “Мона Ліза” та “12 друзів Оушена”. Колтрейн знявся й у фільмі про Джеймса Бонда “Золоте око”.
Колтрейн народився з ім’ям Ентоні Роберт Макміллан у Рутерглені, Шотландія, у 1950 році. Коли йому було 20 років, він взяв собі сценічний псевдонім Колтрейн – на честь джазового саксофоніста Джона Колтрейна та прорвався в театральній постановці Бірна “The Slab Boys”.
У Роббі залишилося двоє дітей.
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