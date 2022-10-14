Зірка "Гаррі Поттера", "Джеймса Бонда" та "Крекера", шотландський актор Роббі Колтрейн помер у лікарні біля свого будинку в Ларберті, Шотландія. Протягом останніх двох років у нього були проблеми зі здоров'ям.

Про це його особиста агентка Белінда Райт підтвердив у коментарі Deadline.

Найвідомішою роллю Колтрейна був доглядач Гоґвортсу Геґрід в серії фільмів про Гаррі Поттера. Він насолоджувався величезною популярністю після ролі, отримавши всесвітнє визнання.

Актор також зіграв незабутні ролі у таких фільмах, як “Черниці-утікачки”, “Мона Ліза” та “12 друзів Оушена”. Колтрейн знявся й у фільмі про Джеймса Бонда “Золоте око”.

Колтрейн народився з ім’ям Ентоні Роберт Макміллан у Рутерглені, Шотландія, у 1950 році. Коли йому було 20 років, він взяв собі сценічний псевдонім Колтрейн – на честь джазового саксофоніста Джона Колтрейна та прорвався в театральній постановці Бірна “The Slab Boys”.

У Роббі залишилося двоє дітей.