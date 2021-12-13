Про це повідомив Крістофер Райс, син письменниці, на її сторінці у Facebook.

Енн Райс померла 11 грудня вночі унаслідок ускладнення після інсульту.

Син повідомив, що в останні години сидів поряд з лікарняним ліжком матері, відчуваючи трепет перед її досягненнями та хоробрістю.

“Як письменниця вона навчила мене кидати виклик межам жанрів і підкорятись моїм нав‘язливим пристрастям”, – зазначив він.

Авторка бестселера буде похована у родинному мавзолеї в Новому Орлеані. Планується проведення приватної церемонії погребіння, а наступного року буде проведено захід, присвячений життю Енн Райс, який буде доступний широкій публіці.

Райс написала свій найвідоміший роман “Інтерв‘ю з вампіром” у 1973 році. Вперше він вийшов у друк у 1976 і книга стала бестселером. Роман є першим томом циклу “Вампірські хроніки”. У 1994 році за його мотивами зняли фільм “Інтерв’ю з вампіром: Хроніки життя вампіра”, який став блокбастером. Головні ролі виконали Бред Пітт, Том Круз, Кірстен Данст, Антоніо Бандерас, Крістіан Слейтер та Доміціана Джордано.