Сьогодні померла Вів'єн Вествуд – британська дизайнерка та модельєрка, саме вона ввела стиль панк і New Wave у моду. Була також політичною і громадянською активісткою.

Про це повідомила пресслужба дому Вествуд у Facebook.

Модельєрка померла мирно в оточенні своєї сім’ї, їй був 81 рік. Подробиць про причини смерті не зазначили.

“Сьогодні Вів’єн Вествуд померла мирно в оточенні своєї сім’ї в Клепхем, південний Лондон. Світ потребує таких людей, як Вів’єн, щоб змінити ситуацію на краще”, – повідомили у пресслужбі.

Її творчий партнер і чоловік, Андреас Кронталер, сказав: “Я продовжу роботу з Вів’єн у моєму серці. Ми працювали до кінця, і вона залишила по собі чимало справ для мене. Дякую, люба”.

Дизайнерка стала відомою у 1970-х роках завдяки своєму андрогінному дизайну, футболкам з написами та антиурядовою позицією. З 1971 року вона почала серйозно займатися дизайном. Натхненням для створення одягу стали байкери, фетишисти та повії. Того ж року її другий чоловік став менеджером рок-групи Sex Pistols, одяг для яких розробила Вів’єн. Стиль музикантів привернув до себе суспільну увагу.

Своїм новаторством дизайнерка хотіла “вставити палки у колеса системі”, тому з гордістю називала себе місіонеркою панку в моді. Вествуд поєднувала крої 17-18 століття з панк- і БДСМ-естетикою.

Вів’єн Вествуд займала активну громадянську позицію: протягом майже всього свого життя Вествуд була прихильницею лейбористської партії, але у 2007 році приєдналася до партії консерваторів, брала участь у кампанії за ядерне роззброєння, відрізала собі волосся, щоб привернути увагу до зміни клімату тощо.

Вів’єн Вествуд лишила неоціненний слід у світі моди та вплинула на цілі покоління дизайнерів.