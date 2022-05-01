Після голодування, тривалістю в місяць, померла 85-річна художниця-шістдесятниця Любов Панченко. Мистикиня, хоч і проходила останнім часом лікування, від жахів окупації Бучі відійти не змогла.

Про це повідомив міський голова Бучі Анатолій Федорук.

На 85-му році життя померла Почесна громадянка міста, лауреатка премії імені Василя Стуса, художниця-модельєрка, членкиня Союзу Українок Любов Панченко. Вона була однією з митців-шістдесятників, які в часи хрущовської відлиги, попри тиск Кремля та цензуру, відроджували українську культуру.

Картини Панченко приховували, вона неодноразово підлягала переслідуванню через яскравий український колорит своїх картин, що в часи радянщини вважалося неприпустимим.

“Наша громада нині зазнала великої втрати – Буча і вся Україна збідніли на ще один щедрий, неповторний талант”, – написав мер Бучі.

Федорук наголосив, що Любов Панченко не змогли зламати в КДБ, але художниця дуже постраждала під час нової російської навали.

Під час окупації росіянами Бучі вона сама у своєму домі вмирала з голоду, її витягнули тоді, коли в будинок художниці влучив снаряд – але вона була вже занадто знесилена.

“Від усієї Бучанської громади висловлюю щирі співчуття рідним та друзям великої Українки. Нам залишаються її роботи і пам‘ять про стійкість, незламність та любов до України в складні для нації часи”, – наголосив Анатолій Федорук.