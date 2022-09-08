Сьогодні, 8 вересня, на 96-му році життя померла британська монархиня, яка найдовше керувала на своїй посаді - королева Єлизавета ІІ (Елізабет Александра Мері Віндзор).

Про це інформує пресслужба Букінгемського палацу.

Королева цього року відсвяткувала 70-ту річницю свого правління; вона представляла безперервність і стабільність для Великої Британії з післявоєнної епохи до 21 століття.

Королева деякий час страждала від “проблем з мобільністю”. Вона була центральною частиною життя Сполученого Королівства протягом понад шести десятиліть, після смерті її батька, Георга VI, у 1952 році.

Королева Єлизавета ІІ зайняла трон, коли Вінстон Черчилль був на Даунінг-стріт, і цього тижня королева запросила Ліз Трасс сформувати новий уряд. Трасс стала 15-ою прем’єр-міністеркою за правління королеви.

Її 70-річне правління охопило деколонізацію більшої частини Британської імперії в Африці та Азії та консолідацію Співдружності націй. Це також ознаменувало появу сучасної монархії, відкритої для пильної уваги ЗМІ. Особиста популярність королеви розглядається як ключовий фактор підтримки монархії у Великій Британії в останні роки.

Вона уникала політичного втручання і відома своїм підданим головним чином своєю присутністю на публічних заходах і своїми телевізійними різдвяними посланнями, в яких часто наголошували на цінностях обов’язку та діалогу. У 2015 році вона стала монархом з найдовшим правлінням в історії Британії, перевершивши свою прапрабабусю, королеву Вікторію.