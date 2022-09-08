Про це інформує пресслужба Букінгемського палацу.
Королева цього року відсвяткувала 70-ту річницю свого правління; вона представляла безперервність і стабільність для Великої Британії з післявоєнної епохи до 21 століття.
Королева деякий час страждала від “проблем з мобільністю”. Вона була центральною частиною життя Сполученого Королівства протягом понад шести десятиліть, після смерті її батька, Георга VI, у 1952 році.
Королева Єлизавета ІІ зайняла трон, коли Вінстон Черчилль був на Даунінг-стріт, і цього тижня королева запросила Ліз Трасс сформувати новий уряд. Трасс стала 15-ою прем’єр-міністеркою за правління королеви.
Її 70-річне правління охопило деколонізацію більшої частини Британської імперії в Африці та Азії та консолідацію Співдружності націй. Це також ознаменувало появу сучасної монархії, відкритої для пильної уваги ЗМІ. Особиста популярність королеви розглядається як ключовий фактор підтримки монархії у Великій Британії в останні роки.
Вона уникала політичного втручання і відома своїм підданим головним чином своєю присутністю на публічних заходах і своїми телевізійними різдвяними посланнями, в яких часто наголошували на цінностях обов’язку та діалогу. У 2015 році вона стала монархом з найдовшим правлінням в історії Британії, перевершивши свою прапрабабусю, королеву Вікторію.
- Чоловік королеви Єлизавети, принц Філіп, помер у Віндзорському замку 9 квітня цього року, не доживши до ювілею кілька місяців. Королева Єлизавета II і герцог були одружені 73 роки.