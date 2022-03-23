У США померла дипломатка, перша жінка-держсекретарка США Мадлен Олбрайт у віці 84 роки. Остання її стаття для американського видання The New York Times із заголовком "Путін робить історичну помилку" була опублікована 23 лютого, менш як за добу до повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну.

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Мадлен Олбрайт (при народженні Марія Яна Корбелова) – американська дипломатка чеського походження. Вона народилася 15 травня 1937 року в Празі (тоді ще Чехословаччина). Її батько, Йозеф Корбель, був чехословацьким дипломатом, свого часу він перейшов із юдаїзму до католицизму.

У 1939 році сім’я Мадлен Корбель (дівоче прізвище) виїхала з Чехословаччини до Лондона, тікаючи від німецького нацизму. Їх родила повернулася до Чехословаччини уже після закінчення Другої світової війни, батько повернувся до роботи в дипломатичній службі.

Проте, після здобуття влади в Чехословаччині комуністами Йозефу Корбелю з родиною знову довелося емігрувати, цього разу до США.

У 1957 році Мадлен Корбель отримала американське громадянство, через два роки закінчила факультет політології Велеслейского університету штату Массачусетс. Того ж року вона одружилася з журналістом Джозефом Меділлом Паттерсоном Олбрайтом.

Політичну діяльність Мадлен Олбрайт розпочала як активістка Демократичної партії. У 1972 році вона стала членкинею команди сенатора Едмунда Маскі, у 1978 році її призначили членкинею Ради національної безпеки при президенті США Джиммі Картері.

У 1992 році Олбрайт стала радницею Білла Клінтона, і після його перемоги в президентських виборах стала постійною представницею США при Організації об’єднаних націй.

У 1997 році Мадлен Олбрайт стала першою жінкою, яка була призначена на посаду державного секретаря США в адміністрації Клінтона. На цій посаді вона перебувала протягом трьох років. Навіть після завершення політичної кар’єри Олбрайт займала активну громадянську позицію. У 2019 році вона написала книгу під назвою “Фашизм“, в якій цілий розділ присвятила президенту РФ Володимиру Путіну.

23 березня 2022 року Мадлен Олбрайт померла від раку в оточенні родини та друзів. Про це повідомила пресслужба політикині у Twitter.

Остання стаття Мадлен Олбрайт, що опублікована у виданні The New York Times, була присвячена вторгненню Росії в Україну під заголовком “Путін здійснює історичну помилку”. Стаття була опублікована за менш як добу до відкритого широкомасштабного вторгнення Росії.

“Путін маленький і блідий, такий холодний, що майже рептилія”, – такими були враження від першої зустрічі Олбрайт з президентом РФ у 2000 році, незабаром після того, як він став президентом.

Її вразив контраст між веселим і людським в усіх проявах Єльциним і його беземоційним наступником.

Останні три місяці нарощування російських війсь на кордоні з Україною змусили політикиню згадати ту першу зустріч з Путіним. Телезвернення Путіна, яке транслювали за кілька днів до вторгнення, вона назвала “химерним”, а твердження російського диктатора про те, що української державності не існує, вона схарактеризувала як “ревізіоністські” та “абсурдні”, які повністю відповідають його спотвореному світогляду.

“Це була його спроба встановити привід для повномасштабного вторгнення. Якщо він вдереться, це буде історична помилка”, – написала колишня держсекретарка у статті, опублікованій 23 лютого, і 5 ранку 24 лютого Путін напав на Україну.