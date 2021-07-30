Про це повідомив один з лідерів кримських татар Рефат Чубаров.

“У нашого друга, товариша, соратника, відомого українського режисера, актора театру і кіно, сценариста Ахтема Сеітаблаєва непоправне горе – в окупованому РФ Криму у віці 83 років померла його мама, Субіе ханум Налбандова”, – йдеться в повідомленні.

Субіе ханум Налбандова народилася 24 квітня 1938 року в Криму.

Її сім’я разом з усім кримськотатарським народом була депортована з Криму 18 травня 1944 року. До 1955 року сім’я Субіе ханум утримувалася на спецпоселенні в Марійській АРСР, в умовах, де і дорослі, і діти, використовувалися на каторжних роботах по ручній заготівлі лісу.

У 1955 році сім’я Налбандових переїхала до Таджикистану.

Лише у 1990 році сім’ї Налбандової Субіє вдалося повернутися до Криму, де Субіе ханум викладала вокал і сценічну мову в Кримському училищі культури.

У 1992 році Субіе почала працювати в кримськотатарській редакції ДТРК “Крим”, де створила першу в історії кримськотатарської культури дитячу телепередачу – “Мерабан’из, балалар”.

“Сьогодні кримськотатарський народ втратив письменницю, педагога, актрису, співачку, автора і ведучу першої телевізійної дитячої кримськотатарської програми”, – зазначив Чубаров.