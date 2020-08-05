У вівторок, 4 серпня, стало відомо про смерть Зої Ізраїлівни Коломойської - матері українського олігарха Ігоря Коломойського.

Про це повідомляє пресслужба Об’єднаної єврейської громади України, президентом якої є Коломойський.

“4 серпня 2020 стало відомо прикра звістка про те, що покинула матеріальний світ душа Зої Ізраїлівни Коломойської. Об’єднана єврейська громада України від імені єврейської громади, від імені єврейських громад і організацій України висловлює сім’ї Коломойських співчуття”, – йдеться в повідомленні.

Мати олігарха померла на 81-му році життя. Причина та місце смерті жінки не вказується.

Як відомо, Зоя Ізраїлівна Коломойська була інженером і працювала в молодості в дніпровському інституті “Промбудпроект”.