Про це повідомляє пресслужба Об’єднаної єврейської громади України, президентом якої є Коломойський.
“4 серпня 2020 стало відомо прикра звістка про те, що покинула матеріальний світ душа Зої Ізраїлівни Коломойської. Об’єднана єврейська громада України від імені єврейської громади, від імені єврейських громад і організацій України висловлює сім’ї Коломойських співчуття”, – йдеться в повідомленні.
Мати олігарха померла на 81-му році життя. Причина та місце смерті жінки не вказується.
Як відомо, Зоя Ізраїлівна Коломойська була інженером і працювала в молодості в дніпровському інституті “Промбудпроект”.
- Раніше повідомлялося, що у штаті Огайо агенти Федерального бюро розслідувань США провели обшуки в офісах компанії, пов’язаної з українським олігархом Ігорем Коломойським.