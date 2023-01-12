У віці 56 років померла одна з найвідоміших супермоделей — Тетяна Патіц. Причиною смерті став метастатичний рак грудей.

Про це повідомило Vogue.

Німецька модель була однією з найвідоміших моделей епохи 1990-х років. Вона народилася у Гамбурзі в німецько-естонській родині. Пізніше вона переїхала до невеликого приморського міста на півдні Швеції.

Кар’єру розпочала підлітком, а вже у 17 років взяла участь у конкурсі моделей. Ще тоді на неї звернули увагу професійні скаути.

“Тетяна завжди була європейським символом шику, як Ромі Шнайдер і Моніка Вітті”, – згадувала Анна Вінтур, директорка із контенту Condé Nast і глобальна редакційна директорка Vogue. “Вона була набагато менш помітною, ніж її однолітки – загадковішою, дорослішою, недосяжнішою – і це мало свою привабливість”.

Тетяна Патіц була однією з п’яти дівчат, яких сфотографував фотограф Пітер Ліндберг. У такий спосіб він подарував світові феномен супермоделей. Її типаж називали втіленням європейського шику та аристократичності.

У неї залишився син Йона, з яким вони жили в Малібу.