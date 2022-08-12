Про це повідомив Юрій Шухевич, син Романа Шухевича у Facebook.
“Одна з покоління нескорених, завдяки яким Україна стала незалежною і має нині тих, хто може захистити цю незалежність”, – заявив Юрій Шухевич.
Дарія народилася 4 лютого 1924 року у Трускавці Львівської області. У 1948 році вона склала присягу ОУН. Згодом стала зв’язковою Романа Шухевича.
Юрій додав, що радянська влада заарештувала жінку у 26 років за участь у національно-підпільному русі та ув’язнила на 25 років. Гусяк відбула повне покарання і вийшла на волю у 51 рік.
У незалежній Україні жінка стала членкинею Конгресу Українських Націоналістів та створила Всеукраїнську Лігу Українських Жінок.
“Прощай, подруго і товаришко спільної недолі та страждань! Вічна пам’ять. Ти сьогодні у місці, де немає ні сліз, ні хвороби, ні болю. Зі святими упокій, Господи, душу раби твоєї. Слава Україні, Героям слава!”, — написав Юрій.
- Генерал-хорунжий, головнокомандувач Української Повстанської Армії (УПА) Роман Шухевич народився 115 років тому — 30 червня 1907 року. Його вважають одним із найяскравіших лідерів національного руху за незалежність України, який керував боротьбою мільйонів українців проти німецько-гітлерівських та московсько-більшовицьких окупантів.
- 24 липня стало відомо про смерть зв’язкової та медсестри УПА, кавалера ордена княгині Ольги 3 ступеню Ванди Демчук (Горчинської) на псевдо “Домовина”.
- 6 грудня у Львові померла зв’язкова УПА (Української повстанської армії) Ольга Ільків. У червні 2021 року жінці виповнилось 101 рік.