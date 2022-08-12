Сьогодні, 12 серпня, у віці 98 років померла остання зв'язкова Романа Шухевича, голови Проводу революційного крила Організації українських націоналістів (ОУН(Б) та Головного командира Української повстанської армії (УПА) Дарія Гусяк, справжня мучениця й подвижниця.

Про це повідомив Юрій Шухевич, син Романа Шухевича у Facebook.

“Одна з покоління нескорених, завдяки яким Україна стала незалежною і має нині тих, хто може захистити цю незалежність”, – заявив Юрій Шухевич.

Дарія народилася 4 лютого 1924 року у Трускавці Львівської області. У 1948 році вона склала присягу ОУН. Згодом стала зв’язковою Романа Шухевича.

Юрій додав, що радянська влада заарештувала жінку у 26 років за участь у національно-підпільному русі та ув’язнила на 25 років. Гусяк відбула повне покарання і вийшла на волю у 51 рік.

У незалежній Україні жінка стала членкинею Конгресу Українських Націоналістів та створила Всеукраїнську Лігу Українських Жінок.