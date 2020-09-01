Про це повідомляється на сайті НОК України.
“Все своє життя дворазова Олімпійська чемпіонка і триразова срібна призерка Ігор XV Олімпіади в Гельсінкі (1952 рік), чемпіонка світу (1954 рік), абсолютна чемпіонка СРСР (1949 рік) самовіддано служила улюбленій справі і, пройшовши чимало життєвих випробувань, завжди залишалася бадьорою і активною жінкою, справжнім прикладом для наслідування”, – написали в НОК.
Ніна Бочарова народилася 24 вересня 1924 року у с. Супрунівка Полтавської області. Виступала за київський “Будівельник”, дебютувавши на чемпіонаті СРСР в 1948 році й зайнявши четверте місце на брусах і колоді. Ці два снаряди залишалися найкращими для неї впродовж усієї кар’єри. В 1949 і 1951 роках Бочарова вигравала чемпіонат СРСР в абсолютному заліку в напруженій боротьбі з Марією Гороховською.
Гімнастка стала першою олімпійською чемпіонкою від України. Вона виграла відразу дві золоті і дві срібні медалі на літній Олімпіаді-1952.
У 2004 році Бочаровій була надана честь першою нести факел естафети олімпійського вогню на українській землі.
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