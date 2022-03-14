Про це повідомила волонтерка Ася Доліна у Facebook.
Фото з наслідками обстрілу пологового будинку в Маріуполі облетіли всі світові медіа. На одному з них бачимо поранену вагітну жінку, яку військові несуть на ношах. Ця жінка померла, як і її ненароджена дитина. Цю інформацію підтвердив фотокореспондент Євген Малолєтка, який зробив це фото для Associated Press.
Раніше стало відомо, що інша постраждала з пологового будинку в Маріуполі— Маріанна Підгурська народила доньку.
- Папа Римський назвав Маріуполь містом-мучеником.
- РФ продовжує бомбити з літаків житловий сектор Маріуполя – на місто скинуто 100 авіабомб.
- В оточеному Маріуполі перебувають понад 100 громадян Туреччини.