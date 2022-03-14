9 березня російські окупанти обстріляли пологовий будинок у Маріуполі. Внаслідок цього будівля зазнала нищівних руйнувань. Також відомо про загиблих. Стало відомо про смерть ще однієї постраждалої — вагітної жінки, фото якої одразу після обстрілу було опубліковано у найбільших світових медіа.

Про це повідомила волонтерка Ася Доліна у Facebook.

Фото з наслідками обстрілу пологового будинку в Маріуполі облетіли всі світові медіа. На одному з них бачимо поранену вагітну жінку, яку військові несуть на ношах. Ця жінка померла, як і її ненароджена дитина. Цю інформацію підтвердив фотокореспондент Євген Малолєтка, який зробив це фото для Associated Press.

Раніше стало відомо, що інша постраждала з пологового будинку в Маріуполі— Маріанна Підгурська народила доньку.