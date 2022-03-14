Про це повідомила волонтерка Ася Доліна у Facebook.

Фото з наслідками обстрілу пологового будинку в Маріуполі облетіли всі світові медіа. На одному з них бачимо поранену вагітну жінку, яку військові несуть на ношах. Ця жінка померла, як і її ненароджена дитина. Цю інформацію підтвердив фотокореспондент Євген Малолєтка, який зробив це фото для Associated Press.

Постраждала під час обстрілу в Маріуполі вагітна померла.
Фото: Євген Малолєтка

Раніше стало відомо, що інша постраждала з пологового будинку в Маріуполі— Маріанна Підгурська народила доньку.

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