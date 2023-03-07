Про це повідомив чоловік загиблої рятувальник Ігор Гетало в Instagram.
За своє життя жінка боролася 11 місяців в лікарні в Україні, а також в Німеччині.
“11 місяців боротьби. Десятки операцій. Але, на жаль, Богу ти потрібна на небесах. Я кохаю тебе. Пробач мене, що не зміг тебе врятувати”, – написав чоловік Євгенії на своїй сторінці в Instagram.
Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області також висловило свої співчуття щодо смерті Євгенії Дудник.
“Страшна трагедія у сім’ї рятувальників Дніпропетровщини та загалом всієї Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Сьогодні попри важку боротьбу пішла із життя речниця Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Євгенія Дудка. Немає тих слів у цьому світі, щоб висловити сум та жахливий біль від страшної втрати”, – йдеться у повідомленні.
У ДСНС нагадали, що 10-го квітня 2022 року разом із колегами Євгенія потрапила під обстріл на місці ліквідації наслідків ворожого удару у Дніпрі. Її поранення було найважчим. До цього часу вона виборювала життя.
“Євгенія справжня професіоналка своєї справи, патріотка. Рятувальники Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області висловлюють найщиріші співчуття всім рідним та близьким Євгенії з приводу тяжкої втрати”, – написали у ДСНС.
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