Про це повідомила у Twitter вдова сенатора Сінді Маккейн.

“З великим сумом повідомляю про смерть своєї чудової свекрухи Роберти Маккейн. Я не могла попросити кращого зразка для наслідування чи ще кращого друга. Вона тепер разом зі своїм чоловіком Джеком, сином Джоном та дочкою Сенді”, — написала вона.

It is with great sadness that I announce the death of my wonderful Mother In-law, Roberta McCain. I couldn’t have asked for a better role model or a better friend. She joins her husband Jack, her son John and daughter Sandy.

— Cindy McCain (@cindymccain) October 12, 2020