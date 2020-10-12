Роберта Маккейн, мати покійного американського сенатора Джона Маккейна, померла у віці 108 років.

Про це повідомила у Twitter вдова сенатора Сінді Маккейн.

“З великим сумом повідомляю про смерть своєї чудової свекрухи Роберти Маккейн. Я не могла попросити кращого зразка для наслідування чи ще кращого друга. Вона тепер разом зі своїм чоловіком Джеком, сином Джоном та дочкою Сенді”, — написала вона.

It is with great sadness that I announce the death of my wonderful Mother In-law, Roberta McCain. I couldn’t have asked for a better role model or a better friend. She joins her husband Jack, her son John and daughter Sandy. — Cindy McCain (@cindymccain) October 12, 2020

Роберта Маккейн (у дівоцтві — Райт) та її сестра-близнючка Ровена народилися 7 лютого 1912 року.

У 23-річному віці Роберта вийшла заміж за мічмана, а згодом — адмірала Джона Маккейна (загинув у 1981 році у 70-річному віці).

Подружжя мало трьох дітей, а також 12 онуків та 15 правнуків.

Двоє її дітей — старша дочка Сенді та син Джон, який 5 разів був сенатором штату Аризона та балотувався у президенти США у 2008 році — вже померли. Джон — у 81 від злоякісної пухлини мозку, Сенді — у 85 від мезотеліоми.

Роберта була відомою американською довгожителькою, про її 100-річний ювілей у 2012 році писали чимало світових ЗМІ, зокрема, журнал Town & Country.

Попри поважний Маккейн залишалася активною. Зокрема, вона жваво брала участь у президентській кампанії свого сина у 2008 році.

Крім того, вона активно мандрувала світом — у 90 років вона поїхала у тур Європою.