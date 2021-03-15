Жінка, яка померла після щеплення вакциною проти коронавірусу компанії AstraZeneca в Данії, мала незвичайну клінічну картину.

Про це повідомили в медичному агентстві країни, передає агентство Reuters.

Уточнюється, що експерти вивчать історію хвороби пацієнтки.

Зокрема, у пацієнтки спостерігалася “незвичайна клінічна картина з низькими тромбоцитами, з тромбами в дрібних і великих судинах і кровотечею”. Те ж саме було описано в ряді медичних звітів про побічні ефекти після вакцинації даним препаратом.

Однак точну причину смерті встановлять пізніше, зазначили в медагентстві.

У суботу Норвегія заявила, що троє людей віком до 50 років, які отримали вакцину від AstraZeneca, перебувають на лікуванні в лікарні через кровотечі, згустки крові та низький вміст тромбоцитів у крові, які органи влади назвали “незвичними симптомами”.

Минулого тижня Данія, Норвегія та Ісландія заявили, що припинять введення вакцини AstraZeneca.

Як відомо, Україна отримала перші 500 тисяч доз вакцини Covishield: їх 23 лютого привезли вантажним літаком в аеропорт “Бориспіль”. У середу, 24 лютого, в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19.

Covishield – це локальна назва британської вакцини AstraZeneca. Її виробляють в індійському Serum Institute.

Covishield поставляється в Україну в багатодозних флаконах. Кожен флакон містить 10 доз препарату. Після відкриття флакону, вакцина має бути використана протягом 6 годин (стільки триває одна сесія мобільної виїзної бригади).

Повторне охолодження вже відкритого флакона або використання його після 6 годин із моменту відкриття заборонене. У таких випадках невикористані дози вакцини мають бути утилізовані.

Відзначимо, що вакцину Covishield зареєстрували в Україні за заявкою фірми-одноденки, створеної 3 місяці тому, яка торгує м’ясом і одягом.