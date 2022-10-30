Вчора померла видатна українська мистецтвознавиця Людмила Семенівна Міляєва у віці 96 років. За життя вона стала заслуженою діячкою мистецтв України й академкинею Національної академії мистецтв по відділенню теорії та історії мистецтв.

Про це повідомив її син, художник і автор сатиричних п’єс, Лесь Подерв’янський.

Людмилі Міляєвій мало виповнитися 97 років через два тижні — 13 листопада.

“Сьогодні (29 жовтня, – ред.) пішла з життя українська мистецтвознавиця, Докторка мистецтвознавства (1988), професорка (1991), заслужена діячка мистецтв України (1992), дійсна членкиня Національної академії мистецтв (2000). Професорка Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури – Людмила Семенівна Міляєва”, – написав Лесь Подерв’янський.

Мистецтвознавиця народилася у Харкові у 1925 році. Вона закінчила філологічний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка у 1950 році.

Протягом 1949-1966 років українка працювала у Національному художньому музеї України. Починаючи з 1962 року та до останніх днів вона була на кафедрі теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури.

За життя Людмила Міляєва стала авторкою та співавторкою понад 200 наукових праць. Вона працювала також в напрямку історії українського образотворчого мистецтва.

У Національному художньому музеї висловили щирі співчуття родини та всім, хто знав діячку.

“Як наставниця, викладачка у НАОМА вона виховала не одне покоління українських мистецтвознавців, утверджуючи високі професійні стандарти власним прикладом. Це непоправна втрата для всієї української культури. Висловлюємо щирі співчуття родині, а також усім, хто знав і любив Людмилу Семенівну. Вічна пам’ять”, — йдеться у дописі.