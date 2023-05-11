Учора, 10 травня, на 95-му році життя померла зв'язкова трьох командирів УПА Катерина Щерба на псевдо "Олеся".

Про це написав міський голова Львова Андрій Садовий у Facebook.

“На 95-му році життя померла пані Катерина, яка була зв’язковою командирів УПА – Романа Шухевича, Омеляна Польового та Дмитра Карпенка. У будинку свого батька, Василя Бережанського, допомагала лікувати хворих та поранених повстанців. Вічна пам’ять людині, котра все життя присвятила Україні”, – йдеться в дописі.

ДОВІДКОВО. Катерина Щерба народилася в селі Виспа Івано-Франківської області.

Мати Катерини була активісткою “Союзу українок”, батько – постійним головою місцевої філії Товариства “Просвіта”. Навчалася у Рогатинській гімназії, згодом вступила до учительської семінарії в Рогатині.

Протягом 1943-1945 років допомагала повстанцям на Франківщині. Була зв’язковою Романа Шухевича (“Тура”), командира 13-ї воєнної округи УПА “Лисоня” Омеляна Польового (“Остапа”) та Дмитра Карпенка (“Яструба”) – курінного сотні окремого призначення “Сіроманці”.

Для того, щоб допомагати повстанцям пані Катерина, ще коли навчалася в Рогатині і була зв’язковою Романа Шухевича пройшла курси медсестер. Вона неодноразово бувала на Золотій поляні де стояв вишкіл партизанського відділу “Сіроманців”.

Пізніше, після того, як переїхала до Львова, протягом багатьох років працювала вчителем української мови та літератури. А після здобуття Україною незалежності стала однією з перших членкинь Громадської організації “Львівське крайове братство ветеранів національно-визвольної боротьби (Львівське братство ОУН-УПА)”.