На конференції з нагоди Міжнародного дня захисту дітей президент України Володимир Зеленський зачитав уривки щоденника восьмирічного хлопчика Єгора з Маріуполя. Дитина описувала жахіття, які їй та його родині довелося пережити через російське вторгнення.

Джерело: Офіс Президента України.

На початку президент наголосив, що за часи повномасштабної війни Росія забрала життя щонайменше 483 українських дітей.

“Росія вбила – і саме тому такі формулювання будуть у мене – Росія вбила 483 дитини щонайменше. Вбила. Це не те, що можна назвати словами “вони стали жертвами російської агресії” чи “вони загинули внаслідок збройного конфлікту”. Ні! Росія вбила цих дітей. Ще майже тисячу дітей Росія скалічила. І про це не можна сказати “вони зазнали ушкоджень унаслідок бойових дій”, – сказав глава держави.

Президент зачитав спогади Єгора, який жив у Маріуполі перед початком великої війни, а згодом у блокадному місті. Появу подібного щоденника у 21 столітті Зеленський назвав доказом того, що події Другої світової війни не застерегли світ від нових воєнних злочинів, які чинить РФ. Записувати спогади дитина розпочала зі слів: “Війна. Я добре поспав, прокинувся і усміхнувся”.

“У мене — рана на спині, здерта шкіра. У сестри — поранення голови. У мами — видерте м’ясо на руці та рана на нозі…” — написав хлопчик. “У мене померла бабуся Галя, дві собаки й улюблене місто Маріуполь”.

Наприкінці промови глава держави наголосив, що нині Україна б’ється за всіх дітей, наступні покоління, їхні права й свободи.

“Ми зробимо все, щоб кожна українська дитина змогла повернутися додому, в Україну. Повернутись у нормальне життя, де не буде війни”, — резюмував він.