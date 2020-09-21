Ксенія Валахановіч - помічниця одного з синів чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка - Дмитра - звільнилася після засудження насильства з боку силовиків на протестах.

Про це повідомляє TUT.by.

Вона була помічницею Дмитра Лукашенко, який, в свою чергу, очолює Президентський спортивний клуб.

У спортклубі виданню підтвердили, що дівчина більше там не працює. Сама вона написала про це на своїй сторінці в Facebook.

Валахановіч подякувала Дмитру Лукашенку за роботу і додала, що він “порядна і по-справжньому добра людина, яка дуже багато зробила і для білоруського спорту, і для благодійності”. Проте вона підкреслила, що засуджує насильство і має “чітку позицію”.

“Я хочу жити в світі, де не потрібно кожен день боятися, чи повернеться твоя дитина з навчання додому!”, – написала Валахановіч.

Відомо також, що Ксенія Валахановіч – відома дитяча поетеса в Білорусі.