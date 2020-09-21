Про це повідомляє TUT.by.
Вона була помічницею Дмитра Лукашенко, який, в свою чергу, очолює Президентський спортивний клуб.
У спортклубі виданню підтвердили, що дівчина більше там не працює. Сама вона написала про це на своїй сторінці в Facebook.
Валахановіч подякувала Дмитру Лукашенку за роботу і додала, що він “порядна і по-справжньому добра людина, яка дуже багато зробила і для білоруського спорту, і для благодійності”. Проте вона підкреслила, що засуджує насильство і має “чітку позицію”.
“Я хочу жити в світі, де не потрібно кожен день боятися, чи повернеться твоя дитина з навчання додому!”, – написала Валахановіч.
Відомо також, що Ксенія Валахановіч – відома дитяча поетеса в Білорусі.
- Раніше повідомлялося, що відомі білоруські журналісти, що працюють на державних теле- і радіоканалах, звільнилися через ситуацію в країні, в знак підтримки протестувальників.