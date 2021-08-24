Сергія Шефіра, який є помічником президента Володимира Зеленського, привезли на Майдан Незалежності у супроводі поліції.

Про це повідомила нардепка від “Євросолідарності” Вікторія Сюмар.

На вході до Хрещатика величезні черги через те, що встановили по три рамки і “ледь не по хвилині перевіряють одну людину”.

“Звісно, це спроба штучно обмежити людей на свято. Бо свято – для телекартинки. Інший вхід із Городецького – вільний. Там заходять лише запрошені “слуги” та депутати з “дружних” владі фракцій. Шефіра взагалі привезли автоколоною із супроводом поліції”, – написала Вікторія Сюмар.

Фото: Вікторія Сюмар