Про це повідомила нардепка від “Євросолідарності” Вікторія Сюмар.
На вході до Хрещатика величезні черги через те, що встановили по три рамки і “ледь не по хвилині перевіряють одну людину”.
“Звісно, це спроба штучно обмежити людей на свято. Бо свято – для телекартинки. Інший вхід із Городецького – вільний. Там заходять лише запрошені “слуги” та депутати з “дружних” владі фракцій. Шефіра взагалі привезли автоколоною із супроводом поліції”, – написала Вікторія Сюмар.
Фото: Вікторія Сюмар
- 24 серпня у зв’язку із проведенням урочистого параду з нагоди 30-ї річниці Незалежності України у центрі столиці перекриють рух транспорту, а також обмежать роботу двох станцій метро.