Помічники президента Джо Байдена влаштовують своїх дітей на адміністративні позиції в Білому домі. Це не подобається експертам з етики.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

У виданні зафіксували п’ять таких випадків. Йдеться про дітей “головних помічників Байдена”.

Приміром, в Міністерство фінансів влаштували сина радника Байдена Стіва Ріккетті.

“Можливо це не так вже й погано, що помічники Байдена дають роботу своїм дітям в Білому домі. Дональд Трамп взагалі призначав на високі посади власних дітей. Так було з його дочкою Іванкою та її чоловіком Джаредом Кушнером… Але це все одно неприйнятно”, – вважає Волтер Шауб, ексдиректор Управління державної етики.

Він пояснив, що не можна подібні вчинки нинішніх чиновників порівнювати з діями Трампа, оскільки 45-й президент не був мірилом чесності та порядності.

“Не так погано, як за Трампа – не може бути новим стандартом”, – резюмував він.

Також стало відомо, що двох синів та дочку радника Білого дому, дочку заступника голови президентської адміністрації та дочку керівника апарату президента також взяли на різні адміністративні посади.

Журналісти дізналися про те, що дружина голови адміністрації Білого дому Рона Клейна та сестра прессекретарки Білого дому Джен Псакі отримали роботу за таким же сценарієм.

До того як зайняти пост президента, Байден пообіцяв, що члени його родини не братимуть участі в урядових процесах управління країною.

Однак експерти з етики вважають, що наведені вище приклади – недопустимі. Вони зазначили, що “Байден не пішов далі негативної практики Трампа щодо найму нових працівників”.

Заступник прессекретарки Білого дому Ендрю Бейтс відповів журналістам, що президент Байден “встановив найвищі етичні стандарти” і його адміністрація “укомплектована висококваліфікованими державними службовцями”.

Також у виданні зазначили, що прямих доказів того, що хтось із помічників Байдена особисто лобіював інтереси власних дітей чи родичів, аби вони зайняли ту чи іншу адміністративну посаду – немає.