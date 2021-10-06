Понад тиждень експомічника 45-го президента США Дональда Трампа Дена Скавіно намагаються викликати на допит з приводу штурму Капітолія 6 січня. Але йому фізично не вдається вручити повістку.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Скавіно хотіли викликати на допит до 7 жовтня, але перенесли дату слухань на 15 жовтня.

При цьому, він активний у соціальних мережах, хоча не відповідає на дзвінки від представників комітету.

Інші помічники Трампа вже отримали повістки.

Цінність Скавіно в тому, що він може знати інформацію про розмови Трампа перед тим, як відбувся штурм Капітолія. Зокрема, йдеться про розмови Трампа з іншими членами Конгресу, аби не підтверджувати результати президентських виборів.

У комітеті очікують, що деякі союзники Трампа відмовляться брати повістки чи просто не прийдуть на слухання. Серед методів, які розглядають конгресмени, аби викликати свідків на слухання – погрози щодо кримінальних проваджень.

Всі документи та відповіді на запити комітет має отримати до 13 жовтня. Слухання, де свідки відповідатимуть на запитання законодавців, відбудуться в період з кінця жовтня по початок листопада.

Адміністрація президента США Джо Байдена має намір оприлюднити інформацію та документи стосовно штурму Капітолія, який відбувся 6 січня, а також — дій 45-го американського лідера Дональда Трампа того дня.

Трамп — проти публікації документів, але в Білому домі наполягають, що американці мають дізнатися про те, чим займалися американський президент та його помічники, коли ультраправі активісти штурмували законодавчу будівлю. Такий крок матиме значні політичні та юридичні наслідки. Трамп уже відповів, що блокуватиме будь-які запити щодо отримання інформації щодо цього від комітету Палати представників. До нього таким же правом користувалися й решта американських президентів

У Національного архіву комітет попросив передати “всі документи та повідомлення в Білому домі 6 січня 2021 року, які будь-яким чином стосуються” подій того дня. Зокрема, це документи та розмови про те, чи працювали Білий дім і союзники Трампа над тим, аби затримати або припинити підрахунок голосів виборців, чи обговорювалося питання перешкоджання мирному передаванню влади. В архіві попросили передати журнали дзвінків, графіки та зустрічі великої групи людей. Зокрема, дорослих дітей Трампа, зятя та старшого радника Джареда Кушнера та першої леді Меланії Трамп, а також цілої низки помічників та радників, таких як його адвокат Рудольф Джуліані. Частину документів з архіву передали комітету та адвокатам Трампа ще 31 серпня.

Головне, що намагається знайти комітет — інформація стосовно того, чи відіграли Трамп, Білий дім та члени Конгресу якусь роль у заохоченні мітингувальників, які розпочали штурм Капітолія.