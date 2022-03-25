У переговорах з Україною російська сторона наполягає на комплексному договорі, укладання якого малоймовірне у разі неврахування певних важливих для Москви позицій.

Про це повідомляє російське видання “Інтерфакс“ з посиланням на слова глави делегації РФ, помічника президента РФ Володимира Мединського.

“Ми наполягаємо на комплексному договорі, який крім нейтрального статусу України, крім гарантій безпеки України, передбачає ще цілу низку позицій, життєво важливих для нашої країни — демілітаризація, денацифікація, визначення та визнання Криму та Донбасу, а також ціла низка інших договірних позицій, без розгляду та обліку яких, я думаю, укладання договору є малоймовірним”, — сказав Мединський журналістам.

За його словами, українська сторона “насамперед стурбована отриманням гарантій безпеки з боку третіх держав у разі невступу України до НАТО”.

“І це цілком зрозуміла позиція”, — зазначив помічник президента РФ Володимира Путіна.

Він також додав, що Росія вбачає прагнення українських колег затягнути переговори.

“Вони нікуди не поспішають, вважають, що час працює на них, і відверто кажуть, що у них багато центрів прийняття рішень, з якими потрібно погодити ті чи інші рішення. Ось у таких реаліях ми є”, — сказав Мединський.

Він зазначив, що під час переговорів українська сторона бере час на роздуми, радиться з третіми сторонами.

“На жаль, тут, наскільки ми розуміємо — вони цього самі й не приховують, — вони обмежені у прийнятті самостійних рішень. Тому поки що поточний стан справ оптимізму не викликає”, — наголосив голова переговорної делегації.

Згідно з його словами, за принциповими позиціями, на яких наполягає російська сторона, руху поки що немає.