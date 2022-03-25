Про це повідомляє російське видання “Інтерфакс“ з посиланням на слова глави делегації РФ, помічника президента РФ Володимира Мединського.
“Ми наполягаємо на комплексному договорі, який крім нейтрального статусу України, крім гарантій безпеки України, передбачає ще цілу низку позицій, життєво важливих для нашої країни — демілітаризація, денацифікація, визначення та визнання Криму та Донбасу, а також ціла низка інших договірних позицій, без розгляду та обліку яких, я думаю, укладання договору є малоймовірним”, — сказав Мединський журналістам.
За його словами, українська сторона “насамперед стурбована отриманням гарантій безпеки з боку третіх держав у разі невступу України до НАТО”.
“І це цілком зрозуміла позиція”, — зазначив помічник президента РФ Володимира Путіна.
Він також додав, що Росія вбачає прагнення українських колег затягнути переговори.
“Вони нікуди не поспішають, вважають, що час працює на них, і відверто кажуть, що у них багато центрів прийняття рішень, з якими потрібно погодити ті чи інші рішення. Ось у таких реаліях ми є”, — сказав Мединський.
Він зазначив, що під час переговорів українська сторона бере час на роздуми, радиться з третіми сторонами.
“На жаль, тут, наскільки ми розуміємо — вони цього самі й не приховують, — вони обмежені у прийнятті самостійних рішень. Тому поки що поточний стан справ оптимізму не викликає”, — наголосив голова переговорної делегації.
Згідно з його словами, за принциповими позиціями, на яких наполягає російська сторона, руху поки що немає.
- Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спростував твердження Президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про те, що Україна погодилася ухвалити статус російської мови як державної.
- Нагадаємо, що заступник начальника Генштабу РФ генерал-полковник Сергій Рудський заявив, що “перший етап” російського військового плану в Україні завершено. Тепер російські війська зосередяться на Донбасі.
- Раніше Президент України Володимир Зеленський публічно закликав до прямих переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним, але високопоставлений турецький чиновник заявив, що сам Путін не готовий до таких переговорів.
- Також за словами речника президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, президент Росії Володимир Путін під час телефонної розмови з Ердоганом виклав кілька вимог для досягнення припинення вогню з Україною. По-перше, це нейтралітет України, тобто відмова від членства в НАТО. По-друге, роззброєння та гарантії взаємної безпеки в контексті австрійської моделі. По-третє, процес, який російська сторона називає “денацифікацією”, усунення перешкод для широкого розповсюдження російської мови в Україні.