В Україні перебуває помічниця держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід. Вона прибула з візитом на 1 та 2 листопада.

Про це повідомила пресслужба Держдепартаменту США.

Під час візиту заплановано зустрічі з українськими міністрами та співробітниками Офісу президента. Вони мають порушити питання щодо поточних зусиль Сполучених Штатів Америки щодо надання оборонної та енергетичної допомоги Україні. Ще обговорять подальше відновлення нашої країни.

Також Карен Донфрід має зустрітися з лідерами громадянського суспільства. Вони порушать питання подальшої допомоги українському народу в реалізації його прагнень.

Метою візиту є наголосити на подальшій підтримці України, яка захищає свою свободу на тлі повномасштабного вторгнення Росії.