Про це повідомила пресслужба Держдепартаменту США.
Під час візиту заплановано зустрічі з українськими міністрами та співробітниками Офісу президента. Вони мають розглянути питання щодо поточних зусиль Сполучених Штатів Америки у наданні оборонної та енергетичної допомоги Україні. Також обговорять подальше відновлення нашої країни.
Також Карен Донфрід має зустрітися з лідерами громадянського суспільства. Вони розглянуть питання подальшої допомоги українському народу в реалізації його прагнень.
Метою візиту є наголосити на подальшій підтримці України, яка захищає свою свободу на тлі повномасштабного вторгнення Росії.
- 1 листопада єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон прибула до Києва та заявила, що метою її візиту є збільшення підтримки енергетичного сектору України.