В Україні перебуває помічниця держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід. Вона прибула з візитом на два дні - 1 та 2 листопада.

Про це повідомила пресслужба Держдепартаменту США.

Під час візиту заплановано зустрічі з українськими міністрами та співробітниками Офісу президента. Вони мають розглянути питання щодо поточних зусиль Сполучених Штатів Америки у наданні оборонної та енергетичної допомоги Україні. Також обговорять подальше відновлення нашої країни.

Також Карен Донфрід має зустрітися з лідерами громадянського суспільства. Вони розглянуть питання подальшої допомоги українському народу в реалізації його прагнень.

Метою візиту є наголосити на подальшій підтримці України, яка захищає свою свободу на тлі повномасштабного вторгнення Росії.