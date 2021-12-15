Відповідна інформація опублікована на сайті посольства США в Росії.

Спілкувалася помічниця держсекретаря США з заступником керівника Адміністрації президента Росії Дмитром Козаком та заступником міністра закордонних справ Сергієм Рябковим.

Під час цих зустрічей Донфрід обговорила занепокоєння США щодо нарощування військових сил Росії поблизу України та засвідчила відданість Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України.

Помічниця держсекретаря наголосила, що можливий прогрес у припинення конфлікту на сході України шляхом виконання Мінських домовленостей і що Сполучені Штати готові сприяти дипломатичним зусиллям на підтримку Нормандського формату.

Після Москви Донфрід поїде до Брюсселя задля обговорення поїздки та продовження тісної координації з союзниками та партнерами щодо наступних кроків.

Нагадаємо, 13-14 грудня Карен Донфрід відвідала Київ. У столиці України та Росії вона завітала, щоб обговорити питання ймовірного загострення військового конфлікту та нарощування Росією військових сил на кордоні. Її поїздку анонсували ще 11 грудня. Карен Донфрід акцентує, що США можуть досягти дипломатичного прогресу у припиненні конфлікту на Донбасі шляхом виконання Мінських домовленостей та підтримки Нормандського формату.

14 грудня помічниця секретаря держдепу наголосила: “Наша мета – підтримати наших українських колег у наших зусиллях з деескалації напруженості, викликаної нарощуванням Росією військ”.