Народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Ірина Фріз отримала відповідь від Служби безпеки України про наявність допуску до державної таємниці у громадянки Марії Левченко, помічниці президента України Володимира Зеленського. СБУ спростувала наявність такого допуску у вказаної особи.

Про це повідомила нардеп на сторінці у Facebook.

“Служба безпеки України заперечує наявність допуску до держтаємниці у зазначеної особи. Таким чином, перебування М. Левченко в кабінеті під час обговорення операції “Авеню”, про яке повідомив журналіст Юрій Бутусов та ексголова ГУР М О Василь Бурба, було незаконним та мало ознаки злочину, що передбачений ст. 328 ККУ розголошення державної таємниці”, — наголошує Ірина Фріз.

“Президент не міг не знати про відсутність у своєї помічниці допуску, а тому не мав права залучати її до обговорення питань, що підпадають під обмеження “цілком таємно”. Подальший витік інформації також потребує детального розслідування на предмет наявності складу злочину “державна зрада” помічницею президента М. Левченко, яка не повідомила Офіс президента про наявність у її чоловіка громадянства Російської Федерації. Переконана, що Служба безпеки України має дослідити всі факти перебування громадянки М. Левченко у заходах з обговорення питань з обмеженим доступом та вжити заходів з мінімізації ризиків, що могли виникнути у разі їх потрапляння ворогові”, — йдеться у заяві.