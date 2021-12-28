Про це повідомила нардеп на сторінці у Facebook.
“Служба безпеки України заперечує наявність допуску до держтаємниці у зазначеної особи. Таким чином, перебування М. Левченко в кабінеті під час обговорення операції “Авеню”, про яке повідомив журналіст Юрій Бутусов та ексголова ГУР М О Василь Бурба, було незаконним та мало ознаки злочину, що передбачений ст. 328 ККУ розголошення державної таємниці”, — наголошує Ірина Фріз.
“Президент не міг не знати про відсутність у своєї помічниці допуску, а тому не мав права залучати її до обговорення питань, що підпадають під обмеження “цілком таємно”. Подальший витік інформації також потребує детального розслідування на предмет наявності складу злочину “державна зрада” помічницею президента М. Левченко, яка не повідомила Офіс президента про наявність у її чоловіка громадянства Російської Федерації. Переконана, що Служба безпеки України має дослідити всі факти перебування громадянки М. Левченко у заходах з обговорення питань з обмеженим доступом та вжити заходів з мінімізації ризиків, що могли виникнути у разі їх потрапляння ворогові”, — йдеться у заяві.
- У скандалі на блокпості в Донецькій області за участі заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі найбільшою білою плямою є сам герой скандалу, про особу якого сказати було б нічого, якби не його дружина.
- Через скандал, який розгорнувся навколо уже колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського Олександра Гогілашвілі, #Букви надіслали запит до МВС стосовно останнього.