Терористка Юлія Прасолова, яку президент України Володимир Зеленський видав Росії в обмін на полонених, через півроку розповіла "Новим російським сенсацій" про "звірства карателів" СБУ.

Відео опубліковано на YouTube-каналі російського пропагандистського телеканалу НТВ.

Нагадаємо, 31 жовтня 2017 року Служба безпеки України затримала в Одесі підозрювану у підриві автомобіля, в якому перебував полковник СБУ Олександр Хараберюш, в березні 2017 року в Маріуполі.

Згідно з попередніми даними, Прасолова отримала 15 тис. доларів за вчинення підриву.

У жовтні 2018 року Іллічівський районний суд Маріуполя (Донецька область) засудив до 12 років позбавлення волі мешканку Донецька Юлію Прасолову за вбивство полковника СБУ Олександра Хараберюша.

У вересні 2019 року Зеленський своїм указом помилував Прасолову і видав Росії в рамках обміну на 11 українських політв’язнів і військовополонених моряків, раніше незаконно захоплених в Азовському морі.

Через півроку, 9 лютого, терористка в ефірі пропагандистського російського телеканалу НТВ розповіла “історію”, як в Україні, нібито знущалися над нею. Майже 50-хвилинна програма “Нові російські сенсації”: “688 днів в руках маніяка” зроблена в дусі російської пропаганди про “звірства карателів Порошенка”.

“У катівнях “маніяка” її катували вогнем, принижували, ґвалтували, били і душили. Але найстрашнішим для неї був той момент, коли її загортали в пакет і обіцяли заживо поховати”, – розповідала 45 хвилин Прасолова в дусі російської пропаганди.

Помилувана терористка також заявила, що відбуваючи термін покарання в Тернопільській області агітувала і голосувала на президентських виборах за Володимира Зеленського.

Варто відзначити, що чомусь “історія” терористки перебивалася кадрами п’ятого президента України Петра Порошенка і його сім’ї.

Увага! Відео містить фейки і пропаганду.