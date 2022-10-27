Помірний дощ на Лівобережжі та до +18 градусів: прогноз погоди на 27 жовтня

За прогнозами синоптиків у четвер, 27 жовтня, в областях Лівобережної України йтимуть помірні дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Зазначається, що сьогодні вдень, місцями у Лівобережній частині України очікуються помірні дощі, а на решті територій – бе опадів.

Вітер північно-західний 5-10 м/с.

Вдень у більшості областей температура повітря коливатиметься від +10 до +15 градусів, а у південно-західній частині до +18.

У Києві сьогодні хмарно з проясненням, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Вдень повітря прогріється до +11…+13 градусів.

Синоптики також попередили, що вночі та вранці 27 жовтня у західних областях туман, видимість 200-500 м. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.