Помірний дощ на Лівобережжі та до +18 градусів: прогноз погоди на 27 жовтня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Зазначається, що сьогодні вдень, місцями у Лівобережній частині України очікуються помірні дощі, а на решті територій – бе опадів.
Вітер північно-західний 5-10 м/с.
Вдень у більшості областей температура повітря коливатиметься від +10 до +15 градусів, а у південно-західній частині до +18.
У Києві сьогодні хмарно з проясненням, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Вдень повітря прогріється до +11…+13 градусів.
Синоптики також попередили, що вночі та вранці 27 жовтня у західних областях туман, видимість 200-500 м. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.
- Цьогорічне літо у Києві встановило 14 температурних рекордів, більшість з них – десять – у червні.