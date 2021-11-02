На борту літака, який прямував з Туреччини до Німеччини, помер пасажир із COVID-19. Коли конкретно він помер, невідомо – те, що він не живий, помітили лише після приземлення.

Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel.

Коли всі пасажири покинули літак, чоловік 51-річний чоловік залишився на своєму місці: саме тоді помітили, що він помер.

Слідчі виключають варіант, що чоловіка на борт уже завели мертвим. Він летів один, сидячи біля вікна. Ймовірно, очі чоловіка були заплющені – через це бортпровідники та пасажири навколо могли подумати, що він спить. Крім того, відповідно до правил, на його обличчі була маска.

Під час попереднього огляду тіла у чоловіка виявили коронавірус. Як його в такому стані впустили на борт – невідомо, з цим будуть розбиратися правоохоронці. Адже, згідно з правилами польоту із зони підвищеного ризику Туреччини, чоловік мав пройти ПЛР-тест або надати довідку щодо одужання чи вакцинації.

Лікарі переконані, що у чоловіка були якісь тяжкі захворювання. Як його перебування на борту вплине на попутників і чи доведеться їм сидіти на карантині – наразі невідомо.