Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel.
Коли всі пасажири покинули літак, чоловік 51-річний чоловік залишився на своєму місці: саме тоді помітили, що він помер.
Слідчі виключають варіант, що чоловіка на борт уже завели мертвим. Він летів один, сидячи біля вікна. Ймовірно, очі чоловіка були заплющені – через це бортпровідники та пасажири навколо могли подумати, що він спить. Крім того, відповідно до правил, на його обличчі була маска.
Під час попереднього огляду тіла у чоловіка виявили коронавірус. Як його в такому стані впустили на борт – невідомо, з цим будуть розбиратися правоохоронці. Адже, згідно з правилами польоту із зони підвищеного ризику Туреччини, чоловік мав пройти ПЛР-тест або надати довідку щодо одужання чи вакцинації.
Лікарі переконані, що у чоловіка були якісь тяжкі захворювання. Як його перебування на борту вплине на попутників і чи доведеться їм сидіти на карантині – наразі невідомо.
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