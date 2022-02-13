13 лютого на площі Святого Петра у Римі Папа Франциск провів молитву за мир в Україні, закликаючи політиків шукати миру.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Папа Римський на площі Святого Петра висловив стурбованість тривожними новинами з України. Він звернувся із закликом до тисяч людей, котрі зібралися для його щотижневого звернення.

“Я довіряю всі зусилля для миру заступництву Діви Марії та совісті відповідальних політиків”, – зазначив він тисячам людей на площі для свого щотижневого благословення та послання.

Папа Римський Франциск закликав натовп помолитись у тиші за Україну.

Він виступив через день після телефонної розмови президента США Джо Байдена із Путіним та наголосив, що Захід рішуче відповість на будь-яку ескалацію конфлікту, додаючи, що такий крок спричинить страждання та ізолює Москву.

Своєю чергою, Москва неодноразово заперечувала плани нападу та відкидала подібні попередження як “істерію”.