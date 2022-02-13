Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Папа Римський на площі Святого Петра висловив стурбованість тривожними новинами з України. Він звернувся із закликом до тисяч людей, котрі зібралися для його щотижневого звернення.
“Я довіряю всі зусилля для миру заступництву Діви Марії та совісті відповідальних політиків”, – зазначив він тисячам людей на площі для свого щотижневого благословення та послання.
Папа Римський Франциск закликав натовп помолитись у тиші за Україну.
Він виступив через день після телефонної розмови президента США Джо Байдена із Путіним та наголосив, що Захід рішуче відповість на будь-яку ескалацію конфлікту, додаючи, що такий крок спричинить страждання та ізолює Москву.
Своєю чергою, Москва неодноразово заперечувала плани нападу та відкидала подібні попередження як “істерію”.
- Нагадаємо, Папа Римський Франциск назвав повномасштабну війну в Україні божевіллям і висловив сподівання, що напруженість між Росією та Україною можливо подолати шляхом компромісу і багатостороннього діалогу.
- Раніше Папа Франциск виступив зі зверненням до людей доброї волі та попросив їх помолитись за те, аби кожна політична дія була на благо загальнолюдського братерства.
- Також Папа Римський під час різдвяної промови закликав не допускати конфлікту в Україні.