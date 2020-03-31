Про це повідомляється в Telegram-каналі д’Ермак, де також опублікована частина розмови Шумського.

Нижче розшифровка розмови:

Шумський: Денис слиною на х*й в телефон забризкав … Гаразд, таке, зараз відсунули, бо я на нерві. Це відсунули в бік. Дивись тему: ти ж юрист? Юрист. Я ж не юрист. Ми з Денисом (Єрмаком) були в Ірані. Та була справа. Щодо Ірану не суть. Ми влаштувалися працювати в велику будівельну компанію. Вона не тільки будує. Вона там дох*я чого робить. Вони хочуть вийти сюди (в Україну) на ринок:

а) країна під санкціями, бл*дь;

б) їх цікавлять, в першу чергу, тендери.

Що ми маємо … За відсоток …

Завтра зустріч.

Давай зараз ось за цими. Тому що це дуже цікаво. Типу: можете виграти тендер? Кажу: тендер ми виграємо по-любасу. Не питання. Але гроші вперед, якщо погодяться … Ну, по-перше, як ці гроші отримати?

– У мене усі ввідні. Я тобі скину.

Шумський: Якщо ти в Google відкриєш. У них російськомовного сайту немає. Є на їх арабському, бл*дь, і англійською … Що вони хочуть? Вони просять допомогти з виграшем тендерів на будівництво. Цікавлять цифри від 20 лямів і вище. Краще 50. Виграти ми можемо. Етоо не я, НЕ Денис, є кого звернутися. Як їх краще провести? Країна під санкціями, списку санкцій країна.

– Та хай якусь компанію третю відкривають?

Шумський: в Україні?

– Нехай буде не Україна. Нехай буде Кіпр.

Шумський: А білоруська?

– А білоруська не знаю.

Шумський: провентилюйте це питання. Наші умови, які ми їм виставили. Нам на х * й не треба цих самих, казок. Ми ні в чий кишеню не ліземо. Ми просто інформаційні послуги оплачуємо. Тому що, хуй його знає, як у них закінчиться цей виграний тендер. Сьогодні виграли тендер, а завтра програли. Чи не програли, а тупо не довели.

– А хто з ними спілкується?

Шумський: Я.

– Тут або там?

Шумський: Тут і там. Якщо треба, вони будуть прилітати.

– Але хто буде готувати документацію? Хто готуватиме умови тендера?

Шумський: для цього підписується договір.

– Вони ж повинні заплатити гроші.

Шумський: звичайно.

– Мені потрібно відкрити десь компанію на офшорі. Та компанія в офшорі може заснувати українську компанію.

Шумський: Просто як це краще зробити? Скільки з них за це здерти?

– 10% від вартості.

Шумський: там цікаві теми і дуже цікаві люди. Там, якщо іранці – нам на це дасть підтримку і контора, і ЕСВР дасть на це добро. Тобто, там і там отримаємо підтримку 120%. Тільки мене турбує, як отримати з них красиво. Чому мене це так турбує? Я зараз поясню. За іранськими компаніями дуже уважно дивляться.

– Слухай, та не треба нам Іран. Навіщо нам взагалі іранська компанія?

Шумський: Один засновник – це іранець. Цього достатньо.

– Є нормальні кіпрські компанії, які надають ці послуги. Вони несуть за це відповідальність – це їхній бізнес.

Шумський: Ти можеш це викласти на папері? рекомендації.

Раніше народний депутат від “Слуги народу” Гео Лерос опублікував відеозаписи на яких людина, що нагадує брата глави Офісу Президента Андрія Єрмака – Денис Єрмак зустрічається з кандидатами на державні посади, при цьому обговорюється вартість організації таких зустрічей. Встановлено особу чоловіка, який записував, як Денис Єрмак “торгував” державними посадами.