Тепер додаток Google Assistant для Android-пристроїв зможе читати статті вголос на 42 мовах.

Про це йдеться в промо-ролику, опублікованому на офіційному Youtube-каналі Android.

7 січня компанія Google презентувала нову функцію голосового помічника Google Assistant для пристроїв на операційній системі Android. Тепер голосовий помічник вміє ставати програмою для читання.

Для того, щоб скористатися функцією, потрібно попросити Google Assistant прочитати вже відкриту веб-сторінку. Помічник знайде основний текст на будь-який веб-сторінці або в статті та прочитає його на будь-якій з 42 доступних мов на вибір.