Помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак заявив, що Донбас, включно з тимчасово окупованими територіями, в майбутньому може стати сучасним "економічним хабом".

Таку заяву він зробив в інтерв’ю YouTube-каналу “KRYM – критичне мислення”.

На думку Єрмака, найбільша перемога України буде досягнута тоді, коли після припинення війни цей регіон стане процвітаючим.

“Що стосується економіки, знаєте, сьогодні все, що там сталося, дає можливість абсолютно з іншої точки зору подивитися на цю територію. Може, в майбутньому це буде якийсь новітній економічний хаб, і там будуть розвиватися напрямки, про які ми навіть не мріяли і не говорили про це”, – зазначив він.

Єрмак уточнив, що українська влада вже зараз думає над тим, як буде відновлювати Донбас після припинення війни.

“Безумовно, вже сьогодні ми говоримо і думаємо про розвиток. Сьогодні, наприклад, закінчується робота із формування зі Світовим банком великого фонду, з великою кількістю міжнародних і українських донорів, який буде направлений саме на розвиток цього регіону, на відновлення Донбасу”, – поінформував помічник Зеленського.

При цьому він визнав, що на відновлення потрібні “великі кошти”

Єрмак також висловив думку, що потрібно активно інформувати населення на тимчасово окупованих територіях про те, що сьогодні відбувається в Україні. За його словами, раніше в даному напрямку робилося недостатньо.

“Сьогодні все це потрібно виправляти. Багато людей, які живуть там, хочуть повернутися в Україну, ми знаємо про це”, – наголосив Єрмак.

(На відео – з 38:25)