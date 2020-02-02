Про це заявив в інтерв’ю YouTube-каналу “KRYM – критичне мислення” помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак.
“Ми вирішили змінювати все і відразу. Це дуже складно. Безумовно, це не може відбуватися без помилок, їх багато. Але є щире бажання змінювати, рухатися вперед, робити ці реформи”, – зазначив він.
Єрмак уточнив, що певні зміни в країні відбуваються з помилками, але вони виправляються.
“Не все можна сьогодні взяти з чистого аркуша і одночасно виправити. Так, були прийняті рішення (у Верховній Раді України, – ред.), які не відповідають тому, що було записано в програмі партії (“Слуга народу”, – ред). Є помилки, і ми не приховуємо цього”, – наголосив він.
Помічник Зеленського також запевнив, що якщо звучить критика, а не образи, то влада готова до неї прислухатися.
“Я хочу наголосити, що ми адекватні люди, і навіть якщо нас критикують сьогодні – не ображають, а критикують, тому що дуже часто те, що відбувається – це не критика. Це образи, які не можуть існувати в цивілізованому суспільстві. Але коли критикують, ми бачимо, ми прислухаємося, і ми готові сьогодні це виправляти”, – заявив Єрмак.
(На відео – з 47:20)
- Більш ніж половина українців (50,9 %) не змогли назвати жодної успішної реформи, що реалізується в нашій країні. Про це свідчать результати опитування, проведеного в грудні 2019 року Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.
- У листопаді 24% опитаних фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології дали негативні оцінки першим крокам президента Володимира Зеленського.