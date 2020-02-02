Українська влада визнає, що припускається помилок, і готова прислухатися до критики, якщо вона звучить у коректній формі.

Про це заявив в інтерв’ю YouTube-каналу “KRYM – критичне мислення” помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак.

“Ми вирішили змінювати все і відразу. Це дуже складно. Безумовно, це не може відбуватися без помилок, їх багато. Але є щире бажання змінювати, рухатися вперед, робити ці реформи”, – зазначив він.

Єрмак уточнив, що певні зміни в країні відбуваються з помилками, але вони виправляються.

“Не все можна сьогодні взяти з чистого аркуша і одночасно виправити. Так, були прийняті рішення (у Верховній Раді України, – ред.), які не відповідають тому, що було записано в програмі партії (“Слуга народу”, – ред). Є помилки, і ми не приховуємо цього”, – наголосив він.

Помічник Зеленського також запевнив, що якщо звучить критика, а не образи, то влада готова до неї прислухатися.

“Я хочу наголосити, що ми адекватні люди, і навіть якщо нас критикують сьогодні – не ображають, а критикують, тому що дуже часто те, що відбувається – це не критика. Це образи, які не можуть існувати в цивілізованому суспільстві. Але коли критикують, ми бачимо, ми прислухаємося, і ми готові сьогодні це виправляти”, – заявив Єрмак.

(На відео – з 47:20)