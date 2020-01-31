Про це він заявив на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.
“Українці повинні знати: США розуміють, що Україна – важлива країна. Це не просто географічне серце Європи, це фактично фортеця між Східною Європою і авторитаризмом. Український народ прагне до свободи”, – зазначив Помпео.
Він нагадав, що близько 14 тисяч українців загинули і багато хто був поранений під час збройного конфлікту на Донбасі.
“США бачать Україну як країну, яка бореться за свободу, демократію і добробут. Як я вже сказав сьогодні президенту Зеленському, ми продовжуємо підтримувати Україну і підтримувати сильні антикорупційні зусилля. Зараз США працюють над тим, щоб Україна розвивала верховенство права, інвестиційний клімат, реформувала оборонний сектор і енергонезалежність. І ми будемо продовжувати це робити”, – запевнив держсекретар США.
За його словами, однією з тем переговорів із Зеленським були відносини України і Росії.
“США і президент Трамп захищають суверенітет і територіальну цілісність України. Ми продовжуємо підтримувати Україну в прагненні приєднатися до НАТО і наблизитися до Євросоюзу”, – наголосив Помпео.
Він також нагадав, що раніше США прийняли Кримську декларацію, де вказано, що Крим – частина України.
“США ніколи не визнають спроби Росії анексувати Крим”, – заявив Помпео.
Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Державного секретаря США Майкла Помпео з представниками ЗМІ.
Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Державного секретаря США Майкла Помпео з представниками ЗМІ.
Опубліковано Офіс Президента України Пʼятниця, 31 січня 2020 р.
- Раніше з’явилася інформація, що державний секретар США Майк Помпео нібито нагрубив журналістці Луїзі Келлі, котра запитала його про Україну під час інтерв’ю, темою якого був Іран. “Do you think Americans care about Ukraine? (Думаєш, що американців хвилює Україна?)”, – нібито запитав її Помпео.
- Згодом державний секретар США звинуватив журналістку радіо NPR Луїзу Келлі у брехні.