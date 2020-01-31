Держсекретар США Майк Помпео запевнив, що Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну на шляху реалізації реформ і в протистоянні російській агресії.

Про це він заявив на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

“Українці повинні знати: США розуміють, що Україна – важлива країна. Це не просто географічне серце Європи, це фактично фортеця між Східною Європою і авторитаризмом. Український народ прагне до свободи”, – зазначив Помпео.

Він нагадав, що близько 14 тисяч українців загинули і багато хто був поранений під час збройного конфлікту на Донбасі.

“США бачать Україну як країну, яка бореться за свободу, демократію і добробут. Як я вже сказав сьогодні президенту Зеленському, ми продовжуємо підтримувати Україну і підтримувати сильні антикорупційні зусилля. Зараз США працюють над тим, щоб Україна розвивала верховенство права, інвестиційний клімат, реформувала оборонний сектор і енергонезалежність. І ми будемо продовжувати це робити”, – запевнив держсекретар США.

За його словами, однією з тем переговорів із Зеленським були відносини України і Росії.

“США і президент Трамп захищають суверенітет і територіальну цілісність України. Ми продовжуємо підтримувати Україну в прагненні приєднатися до НАТО і наблизитися до Євросоюзу”, – наголосив Помпео.

Він також нагадав, що раніше США прийняли Кримську декларацію, де вказано, що Крим – частина України.

“США ніколи не визнають спроби Росії анексувати Крим”, – заявив Помпео.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Державного секретаря США Майкла Помпео з представниками ЗМІ. Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Державного секретаря США Майкла Помпео з представниками ЗМІ. Опубліковано Офіс Президента України Пʼятниця, 31 січня 2020 р.