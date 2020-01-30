Про це повідомляє Reuters.
“Комуністична партія Китаю представляє центральну загрозу нашого часу”, – заявив Помпео.
Держсекретар наголосив, що США та країни-союзники мають володіти необхідною військовою та технологічною міццю для забезпечення того, щоб у поточному столітті домінували західні демократичні принципи.
Як відомо, у Помпео почався тур країнами Європи і Середньої Азії. Зокрема, він планує відвідати Україну, Великобританію, Казахстан, Білорусь і Узбекистан.
Помпео прибуде до Києва 30 січня.
- 30 грудня держсекретар США Майк Помпео підтвердив, що в 2020 році планує поїздку в Україну. Пізніше Помпео повідомив, що перенесе свій візит в Україну, Білорусь і Казахстан через масові протести в Іраку, під час яких було скоєно напад на посольство США.
- Голова Міністерства закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна готова прийняти державного секретаря Сполучених Штатів Майка Помпео та сподівається найближчим часом погодити нову дату візиту.