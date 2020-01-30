Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео вважає Комуністичну партію Китаю однією з основних загроз нашого часу.

Про це повідомляє Reuters.

“Комуністична партія Китаю представляє центральну загрозу нашого часу”, – заявив Помпео.

Держсекретар наголосив, що США та країни-союзники мають володіти необхідною військовою та технологічною міццю для забезпечення того, щоб у поточному столітті домінували західні демократичні принципи.

Як відомо, у Помпео почався тур країнами Європи і Середньої Азії. Зокрема, він планує відвідати Україну, Великобританію, Казахстан, Білорусь і Узбекистан.

Помпео прибуде до Києва 30 січня.