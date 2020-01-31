Про це він заявив на спільній прес-конференції з українським лідером, відповідаючи на запитання, чи могло бути умовою для візиту розслідування відносно колишнього віце-президента США Джо Байдена.
“Я здивований запитанням, але відповідь не здивує. Ні, не було жодних умов для приїзду президента Зеленського до Вашингтона”, – наголосив Помпео.
За його словами, для зустрічі лідерів США і України Дональда Трампа та Володимира Зеленського необхідно знайти “відповідний час”.
“Просто нам потрібно знайти відповідний час, відповідні можливості для цієї зустрічі. Ми хочемо переконатися в тому, що це відбудеться в той час, коли буде значний прогрес показано. Між нашими країнами є багато роботи. Наші команди обговорюють всі ці можливості. Ми бачимо економічні можливості для американських підприємств”, – зазначив Помпео.
Він додав, що США будуть “завжди вітати президента Зеленського в Вашингтоні”.
“І ми впевнені, що така зустріч відбудеться” – заявив держсекретар США.
- 21 січня в Сенаті США стартували слухання у справі про імпічмент президента Дональда Трампа. Йому пред’явлені дві статті звинувачень. Зокрема, Трампа звинувачують в тому, що він звернувся за допомогою до уряду України, щоб переобратися на посаду в листопаді 2020 року. Передбачається, що він “заморозив” мільйони доларів військової допомоги Україні. За словами свідків, Трамп хотів, щоб Україна публічно оголосила про розслідування по Джо Байдену, щоб прибрати свого конкурента на виборах.
- Приводом для запуску процедури імпічменту стала телефонна розмова Дональда Трампа і Володимира Зеленського від 25 липня 2019 року. 25 вересня була опублікована повна стенограма розмови.
- Тимчасовий повірений США в Україні Вільям Тейлор розповів членам Палати представників Конгресу США, що американський лідер Дональд Трамп дійсно чинив тиск на Київ, вимагаючи розслідування діяльності Джо Байдена і його сина Хантера.