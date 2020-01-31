Державний секретар США Майк Помпео запевнив, що не було жодних умов для офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона.

Про це він заявив на спільній прес-конференції з українським лідером, відповідаючи на запитання, чи могло бути умовою для візиту розслідування відносно колишнього віце-президента США Джо Байдена.

“Я здивований запитанням, але відповідь не здивує. Ні, не було жодних умов для приїзду президента Зеленського до Вашингтона”, – наголосив Помпео.

За його словами, для зустрічі лідерів США і України Дональда Трампа та Володимира Зеленського необхідно знайти “відповідний час”.

“Просто нам потрібно знайти відповідний час, відповідні можливості для цієї зустрічі. Ми хочемо переконатися в тому, що це відбудеться в той час, коли буде значний прогрес показано. Між нашими країнами є багато роботи. Наші команди обговорюють всі ці можливості. Ми бачимо економічні можливості для американських підприємств”, – зазначив Помпео.

Він додав, що США будуть “завжди вітати президента Зеленського в Вашингтоні”.

“І ми впевнені, що така зустріч відбудеться” – заявив держсекретар США.