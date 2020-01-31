Державний секретар США Майк Помпео заявив, що його країна зацікавлена допомагати Україні в притягненні Ірану до відповідальності за катастрофу літака компанії МАУ.

Про це він поінформував під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

“Я планував приїхати раніше в цьому році, але питання, пов’язані з Іраном, затримали мене. Хочу висловити співчуття у зв’язку із загибеллю українців в авіакатастрофі в Тегерані. Ми сподіваємося, що будемо продовжувати надавати допомогу Україні, і іранці понесуть відповідальність за дії, що призвели до втрати життів українців”, – зазначив Помпео.

У свою чергу Зеленський висловив подяку за підтримку США після авіакатастрофи і надання важливої інформації.

“Показовим прикладом нашого партнерства стала чітка і злагоджена робота під час трагедії зі збитим українським “Боїнгом” в Ірані. Я подякував американським партнерам за допомогу, підтримку і дуже важливу інформацію”, – заявив український лідер.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Державного секретаря США Майкла Помпео з представниками ЗМІ. Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Державного секретаря США Майкла Помпео з представниками ЗМІ. Опубліковано Офіс Президента України Пʼятниця, 31 січня 2020 р.