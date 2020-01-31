Про це він поінформував під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.
“Я планував приїхати раніше в цьому році, але питання, пов’язані з Іраном, затримали мене. Хочу висловити співчуття у зв’язку із загибеллю українців в авіакатастрофі в Тегерані. Ми сподіваємося, що будемо продовжувати надавати допомогу Україні, і іранці понесуть відповідальність за дії, що призвели до втрати життів українців”, – зазначив Помпео.
У свою чергу Зеленський висловив подяку за підтримку США після авіакатастрофи і надання важливої інформації.
“Показовим прикладом нашого партнерства стала чітка і злагоджена робота під час трагедії зі збитим українським “Боїнгом” в Ірані. Я подякував американським партнерам за допомогу, підтримку і дуже важливу інформацію”, – заявив український лідер.
Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Державного секретаря США Майкла Помпео з представниками ЗМІ.
Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Державного секретаря США Майкла Помпео з представниками ЗМІ.
Опубліковано Офіс Президента України Пʼятниця, 31 січня 2020 р.
- 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців. Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою. У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.
- 16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.
- 19 січня в аеропорт “Бориспіль” прибув борт з тілами екіпажу літака Boeing-737, який 8 січня був збитий в небі над Тегераном.
- Згодом з’явилася інформація, що іранська сторона наполягає на тому, щоб чорні скриньки збитого під Тереганом літака МАУ були розшифровані в Ірані.