Влада США можуть заблокувати TikTok та інші додатки, щоб "інформація американців не потрапила в руки Комуністичної партії Китаю".

Про це в інтерв’ю виданню The Hill заявив Держсекретар США Майк Помпео.

Помпео повідомив, що США можуть заборонити TikTok та інші китайські додатки з метою захистити інформацію своїх громадян. Наразі адміністрація президента Дональда Трампа розглядає таку можливість.

“Місія полягає в тому, щоб захистити американську національну безпеку, а в цьому випадку — інформацію американських громадян. Будь то TikTok або будь-яка інша китайська комунікаційна платформа, додатки, інфраструктура, адміністрація серйозно поставилася до вимоги захистити американський народ від попадання його інформації в руки Комуністичної партії Китаю”, — сказав він.

Також своєму інтерв’ю Держсекретар зазначив, що США “раді” недавньому рішенню уряду Великої Британії заборонити китайської телекомунікаційної компанії Huawei брати участь в створенні інфраструктури для мереж 5G.

“Ми працюємо всюди в світі, щоб переконатися, що кожна країна довіряє постачальникам своїх систем інформаційних технологій. Не тільки Сполучене Королівство, але і 190 країн, ми хочемо, щоб кожна з них подбала про те, щоб дані їх громадян не були в руках Комуністичної партії Китаю. Ми задоволені рішенням Сполученого Королівства”, — зазначив Помпео.

Раніше в середу Держсекретар оголосив, що США обмеження введуть для співробітників китайських компаній “таких як Huawei”, які надають матеріальну підтримку “режимам, які здійснюють порушення прав людини та зловживання у всьому світі”.

Як повідомляє американський телеканал CNN, перелік компаній, про які йдеться, а також приблизна кількість осіб, яких стосуватимуться обмеження, поки невідомі.