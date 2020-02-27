Про це повідомляє АР.
Помпео заявив, що влада Китаю видворили з країни трьох журналістів The Wall Street Journal, не давши їм отримати необхідну інформацію про коронавірус.
“Вигнання наших журналістів вказує на проблему уряду, яка призвела до атипової пневмонії, а тепер і коронавірусу, а саме на цензуру. Це може мати смертельні наслідки”, – сказав Помпео.
На думку голови Держдепартаменту США, якби громадськість і медики знали всю необхідну інформацію про коронавірус, це допомогло б їм по-іншому боротися з проблемою.
“Якби Китай дозволив своїм та іноземним журналістам і медикам вільно говорити і отримувати інформацію, китайські чиновники і представники інших країн набагато краще підготувалися б до відповіді на цей виклик”, – сказав він.
Що стосується Ірану, то в цій країні коронавірусом заразився навіть один з чиновників МОЗ. У зв’язку з цим Помпео стурбований, що Іран міг усвідомлено приховати “важливі відомості про спалах хвороби”.
“Всі країни, включаючи Іран, повинні розповісти правду про коронавірус і співпрацювати з міжнародними організаціями з надання допомоги”, – підкреслив Помпео.
- Станом на середу, 26 лютого, кількість тих, хто заразилися коронавірусом COVID-19 у всьому світі збільшилася до 81 тисячі випадків. За добу захворіло близько 900 осіб.
- Центр з контролю та профілактики захворювань закликав громадян США бути готовими до можливого поширення коронавірусу територією країни.
- У 48 людей з числа евакуйованих з Китаю і поміщених на обсервацію в Нових Санжарах не виявлено китайський коронавірус.