Про це він повідомив в Twitter.
Він зазначив, що відвідає також Білорусь, Казахстан, Узбекистан і Кіпр.
“В передчутті поїздки в Україну, Білорусь, Казахстан, Узбекистан і Кіпр в новому році, щоб зустрітися з колегами і підтвердити пріоритети США в Європі і Південно-Східній Азії”, – написав Помпео.
Журналіст Крістофер Міллер з посиланням на прес-службу Білого дому повідомив в Twitter, что Помпео прилетить в Україну 3 січня.
“Він зустрінеться з президентом Зеленським і міністрами закордонних справ і оборони країни,” щоб підтвердити підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України”, – йдеться в заяві, оприлюдненій спікером.
Також Помпео і українські політики обговорять ситуацію на Донбасі.
- 19 грудня помічник президента України Андрій Єрмак заявив, що візит Державного секретаря США Майка Помпео в Україну заплановано на початок 2020 року.