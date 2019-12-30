Держсекретар США Майк Помпео підтвердив, що в 2020 році планує поїздку в Україну.

Про це він повідомив в Twitter.

Він зазначив, що відвідає також Білорусь, Казахстан, Узбекистан і Кіпр.

“В передчутті поїздки в Україну, Білорусь, Казахстан, Узбекистан і Кіпр в новому році, щоб зустрітися з колегами і підтвердити пріоритети США в Європі і Південно-Східній Азії”, – написав Помпео.

Журналіст Крістофер Міллер з посиланням на прес-службу Білого дому повідомив в Twitter, что Помпео прилетить в Україну 3 січня.

“Він зустрінеться з президентом Зеленським і міністрами закордонних справ і оборони країни,” щоб підтвердити підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України”, – йдеться в заяві, оприлюдненій спікером.

Також Помпео і українські політики обговорять ситуацію на Донбасі.