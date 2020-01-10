Державний секретар США Майк Помпео під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським запропонував допомогу в розслідуванні авіакатастрофи літака МАУ в Ірані.

Про це він написав у своєму Twitter.

“Поговорив із президентом України Зеленським, щоб висловити мої найглибші співчуття у зв’язку із загибеллю людей в результаті трагічної катастрофи рейса 752 “Міжнародних авіаліній України”. Ми – з Україною і готові запропонувати нашу підтримку і допомогу в розслідуванні, що проводиться”, – написав Помпео.

Як уточнили в Держдепартаменті США, Помпео підтвердив, що Сполучені Штати підтримують суверенітет і територіальну цілісність України.

“Держсекретар Помпео запропонував повне сприяння уряду США в розслідуванні катастрофи, що триває. Він також підтвердив підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і відзначив наше довгострокове стратегічне партнерство”, – йдеться в повідомленні.

В Офісі президента України, в свою чергу, розкрили деякі деталі розмови. Так, Зеленський поінформував співрозмовника про хід розслідування катастрофи українського літака біля Тегерана.

Помпео висловив співчуття від імені американського народу у зв’язку з трагедією, підтримку і готовність сприяти в проведенні неупередженого розслідування.

“Вдячні за цінну підтримку США у розслідуванні причин катастрофи. Я зустрівся з тимчасовою повіреною у справах США Крістіною Квін та отримав важливу інформацію, яка може допомогти у розслідуванні”, – зазначив під час розмови Зеленський.

Було також обговорено поточний розвиток ситуації на Близькому Сході і перспективи її нормалізації.

Як відомо, у ніч на 8 січня незадовго після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.