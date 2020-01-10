Про це він написав у своєму Twitter.
“Поговорив із президентом України Зеленським, щоб висловити мої найглибші співчуття у зв’язку із загибеллю людей в результаті трагічної катастрофи рейса 752 “Міжнародних авіаліній України”. Ми – з Україною і готові запропонувати нашу підтримку і допомогу в розслідуванні, що проводиться”, – написав Помпео.
Як уточнили в Держдепартаменті США, Помпео підтвердив, що Сполучені Штати підтримують суверенітет і територіальну цілісність України.
“Держсекретар Помпео запропонував повне сприяння уряду США в розслідуванні катастрофи, що триває. Він також підтвердив підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і відзначив наше довгострокове стратегічне партнерство”, – йдеться в повідомленні.
В Офісі президента України, в свою чергу, розкрили деякі деталі розмови. Так, Зеленський поінформував співрозмовника про хід розслідування катастрофи українського літака біля Тегерана.
Помпео висловив співчуття від імені американського народу у зв’язку з трагедією, підтримку і готовність сприяти в проведенні неупередженого розслідування.
“Вдячні за цінну підтримку США у розслідуванні причин катастрофи. Я зустрівся з тимчасовою повіреною у справах США Крістіною Квін та отримав важливу інформацію, яка може допомогти у розслідуванні”, – зазначив під час розмови Зеленський.
Було також обговорено поточний розвиток ситуації на Близькому Сході і перспективи її нормалізації.
Як відомо, у ніч на 8 січня незадовго після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.
- Американська розвідка вважає, що авіарейс української компанії МАУ, що розбився під Тегераном незабаром після зльоту, міг бути помилково збитий іранською ракетою, оскільки авіакатастрофа сталася незабаром після того, як Іран обстрілював військові бази в Іраку, де розміщувалися американські солдати.
- Американський телеканал CNN повідомив, що літак Boeing 737-800 могли збити двома ракетами класу “земля-повітря” російського виробництва.
- Президент США Дональд Трамп також натякнув, що у нього є підозри того, що літак МАУ в Ірані розбився не через технічні неполадки.
- Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон заявив, що український Boeing міг бути ненавмисно збитий іранською ракетою “земля-повітря”. Аналогічну інформацію повідомив і прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.