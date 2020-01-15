Про це повідомляє агенство Reuters.

Члени Конгресу, зокрема деякі прихильники президента Дональда Трампа, вимагають від адміністрації додаткової інформації про політику американського лідера щодо Ірану та вбивство головного іранського військового командира Кассема Сулеймані в аеропорту Багдада. Вони вважають, що адміністрація Трампа надала замало інформації про операцію, в результаті якої загинув Сулемайні, і її юридичне обгрунтування.

Також надати інформацію про політику Трампа щодо Ірану відмовився й Державний секретар Майк Помпео. Голова комітету із закордонних справ Палати представників, політик-демократ Еліот Енгель пригрозив йому повісткою до суду, якщо він не надасть цю інформацію.

Також Енгель повідомив, що у вівторок відправить лист Майку Помпео та міністру оборони Марку Есперу з проханням надати інформацію про ситуацію, яка сталася в Іраку.

Нагадаємо, 3 січня в Пентагоні заявили, що причетні до ракетних ударів по аеропорту Багдада (Ірак) і його околицях, в результаті яких, за наказом президента Дональда Трампа, був убитий командир іранського спецназу “Кудс” генерал Касем Сулеймані. Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї пообіцяв “сувору помсту” тим, хто вбив Касема Сулеймані.

У ніч на 8 січня військові Ірану протягом 30 хвилин обстрілювали американські військові бази в Іраку, запустивши близько 22 снарядів. Операція була проведена в той же нічний час, коли американські війська завдали удару по іранському командувачу генерал-лейтенанту Касему Сулеймані в аеропорту Багдада, убивши його.