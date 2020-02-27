Про це сказано в заяві Держдепу.

У тексті заяви сказано, що 27 лютого буде відзначатися шоста річниця спроби Росії анексувати Кримський півострів України.

“Крим – це Україна. Ми закликаємо Росію припинити окупацію Криму”, – зазначив Помпео.

Він відстоює позицію щодо того, що російська влада продовжує порушувати права людини на півострові.

У повідомленні сказано, що до в’язниць потрапили понад 80 людей “за мирну протидію окупації”. Зокрема, він звернув увагу на утиск прав і свобод кримських татар, корінного населення півострова.

“Сполучені Штати закликають Росію звільнити всіх українців, яких незаконно ув’язнили в помсту за їх мирну незгоду, і покласти край зловживанням Росії основними свободами в Криму”, – йдеться в повідомленні.

Також Помпео підкреслив, що США будуть продовжувати економічні санкції проти РФ доти, доки не будуть звільнені незаконно захоплені території Криму і Донбасу.

“Світ ніколи не забуде неспровоковане вторгнення Росії в Україну. Сполучені Штати засуджують незаконні дії Росії в Криму і її триваючі агресивні дії проти України, в тому числі на Донбасі, і будуть підтримувати санкції проти Росії доти, поки вона не поверне контроль над Кримом Україні й не виконає повністю свої зобов’язання по Мінським угодами”, – наголошується в заяві.