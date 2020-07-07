Державний секретар США Майк Помпео порівняв дії влади Китаю, які "руйнують вільний Гонконг", з цензурою в романі Джорджа Оруелла "1984".

Про це сказано в заяві Помпео, опублікованому на сайті Держдепартаменту.

Помпео звинуватив Пекін у порушенні зобов’язань, взятих на себе після повернення Гонконгу під управлінням Китаю.

Він заявив, що Китай заборонив в Гонконзі політичні гасла і тепер вимагає від шкіл ввести цензуру.

“Тільки-но висохло чорнило на репресивному законі про національну безпеку, як місцева влада в дусі Оруелла створили центральне урядове управління національної безпеки, почали забирати книги, що критикують КПК, з бібліотечних полиць, заборонили політичні гасла і тепер вимагають від шкіл ввести цензуру”, – зазначив Помпео.

За словами держсекретаря США, раніше Гонконг процвітав, бо там “допускали вільне мислення і свободу слова при незалежному верховенство закону”.

“Сполучені Штати засуджують неодноразове невиконання Пекіном своїх зобов’язань за спільною китайсько-британською декларацією і ці останні посягання на права і свободи жителів Гонконгу”, – заявив Помпео.

Також в інтерв’ю Washington Watch Помпео заявив, що США зроблять все для захисту жителів Гонконгу, щоб забезпечити основні свободи.

Помпео нагадав, що Великобританія, під управлінням якої Гонконг був до 1997 року, погодилася прийняти близько трьох мільйонів громадянам з Гонконгу.

Нагадаємо, що британський письменник Джордж Оруелл відомий своїми творами, зокрема романом-антиутопією “1984”, в якому критикував цензуру і тоталітаризм.