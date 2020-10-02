Очільник Державного департаменту США Майк Помпео відреагував на відмову Папи Римського Франциска в аудієнції через "зайнятість". Американський чиновник стверджує, що не бачить в цьому проблеми.

Про це він сказав в інтерв’ю американському телеканалу Fox News.

Голова Держдепу запевняє, що сприйняв відмову Папи спокійно.

“Ви знаєте, він зайнята людина. Ми занадто пізно стали домовлятися про зустріч. Він не завжди зустрічається з міністрами закордонних справ. Мені чітко дали зрозуміти, що під час наступного мого візиту ми побачимося”, – заявив він.

За словами Помпео, у Ватикані у нього були конструктивні переговори з держсекретарем Ватикану і деякими іншими високопоставленими прелатами.

У відповідь на це журналіст Fox News сказав, що не пригадує подібних ситуацій за останні 20 років.

Як відомо, Помпео раніше висловлював занепокоєння з приводу відновлення Ватиканом угоди з Китаєм. Тоді в Ватикані дехто висловив обурення, що Помпео висловив свої побоювання публічно, а не за зачиненими дверима. Але Помпео сказав Fox News, що заяви про такі проблеми узгоджено з позицією адміністрації Трампа, згідно з якою будь-яке посягання на релігійні свободи в будь-якому місці має бути в центрі уваги.

У Ватикані ж відповіли, що Папа не захотів зустрічатися з Помпео, бо йому неприємно, що США намагаються втягнути католицьку церкву в процес виборів.

Держсекретар Ватикану кардинал П’єтро Паролін зазначив, що Папа Римський не зустрічається з політиками під час передвиборчого періоду.

“Так, Помпео звертався. Але Папа вже чітко сказав, що не приймає політиків в передвиборний період. Це і є причина відмови”, – заявив Паролін.