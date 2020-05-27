У США вважають, що Гонконг більше не має високого ступіня автономії з Китаєм. Це може позначитися на торговельних відносинах між США і Гонконгом.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У середу, 27 травня, Держсекретар США Майк Помпео заявив Конгресу, що Гонконг більше не має високого ступеня автономії з Китаєм і може втратити особливий торговий статус.

“Відповідно до Закону про політику Гонконгу Державний департамент зобов’язаний оцінювати автономію території від Китаю. Після ретельного вивчення подій, що сталися за звітний період, я сьогодні запевнив Конгрес, що Гонконг не продовжує вимагати ставлення відповідно до законів США. […] Жодна розумна людина не може сьогодні стверджувати, що Гонконг зберігає високий ступінь автономії від Китаю, з огляду на факти”, — сказав Помпео.

Як відомо, відповідно до політики “Одна країна, дві системи” Гонконг зберігає обмежену демократію та громадянські свободи, перебуваючи під контролем Пекіну. Автономний регіон також має особливий торговий статус з США, що дає йому певні торговельні пільги, якими не володіє материковий Китай.

Заява держсекретаря було послідувала після того, як Китай на тлі тривалих антиурядових протестів у регіоні ініціював зміни до законодавства про національну безпеку для Гонконгу.

Раніше Помпео засудив цю законодавчу ініціативу, назвавши її “катастрофічним рішенням”. За словами Держсекретаря, прийняття закону стане “дзвоном смерті” для автономії Гонконгу.