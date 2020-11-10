Про це йшлося на брифінгу Держдепу.
У вівторок, 10 листопада, під час брифінгу Держдепу журналісти поставили Майку Помпео запитання щодо співпраці з командою, що займатиметься передаванням влади від Дональда Трампа до Джо Байдена, новообраного президента.
Проте у відповідь Держсекретар заявив, що Трамп ще буде переобраний, коли будуть пораховані всі “легальні” голоси, маючи на увазі голоси, що надійшли з дільниць та поштою не пізніше дня виборів.
“Відбудеться плавний перехід до другої адміністрації Трампа”, – сказав Помпео.
Також Помпео заявив, що йому телефонують спостерігачі за виборами з усього світу, які, за його словами, розуміють, що зараз відбувається “юридичний процес, який вимагає часу”.
Прямо сказати, чи підтримує він твердження Трампа про широкомасштабну фальсифікацію, доказів якої так і не було надано, Помпео відмовився.
- Примітно, що головний американський дипломат заперечив програш Трампа на виборах тоді, коли кілька світових лідерів провели особисті розмови з Байденом, аби привітати його з перемогою.
- Про те, чому деякі лідери досі не привітали Байдена з перемогою – читайте в матеріалі.
- Нагадаємо, призначена Дональдом Трампом адміністраторка Адміністрації загальних служб, яка опікується питаннями функціонування федеральних установ, блокує початок передавання влади новообраному президенту Джо Байдену.