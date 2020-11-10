Державний секретар США Майк Помпео висловив впевненість у тому, що Дональд Трамп буде переобраний на другий термін.

Про це йшлося на брифінгу Держдепу.

У вівторок, 10 листопада, під час брифінгу Держдепу журналісти поставили Майку Помпео запитання щодо співпраці з командою, що займатиметься передаванням влади від Дональда Трампа до Джо Байдена, новообраного президента.

Проте у відповідь Держсекретар заявив, що Трамп ще буде переобраний, коли будуть пораховані всі “легальні” голоси, маючи на увазі голоси, що надійшли з дільниць та поштою не пізніше дня виборів.

“Відбудеться плавний перехід до другої адміністрації Трампа”, – сказав Помпео.

Також Помпео заявив, що йому телефонують спостерігачі за виборами з усього світу, які, за його словами, розуміють, що зараз відбувається “юридичний процес, який вимагає часу”.

Прямо сказати, чи підтримує він твердження Трампа про широкомасштабну фальсифікацію, доказів якої так і не було надано, Помпео відмовився.